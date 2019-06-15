台東航空站內站40餘年 蔣介石銅像今拆除

2019-06-15 14:52

［記者王秀亭／台東報導］台東航空站前廣場公園內，一座立了40多年的蔣介石銅像，今天近午進行拆除，隆隆的拆除聲引起民眾注意，台東航空站表示，行政院促進轉型正義委員會日前清查各公共空間威權象徵「兩蔣紀念物」後，交通部函轉指示執行促轉會的要求，將送往桃園慈湖的銅像公園安置。

台東航空站的蔣介石銅像豎立在站前廣場一道山水牌坊與停車場之間，銅像周邊栽植樹木、花草，民眾平時較少在這一區塊走動，直到今天民眾將車開進停車場，聽到機具聲響，一探究竟，才知原來航空站前廣場有這座蔣介石銅像，由於平時僅作景觀維護，銅像雖維持當年原貌，頭頂卻明顯可見鳥大便。

台東航空站表示，該站原本是空軍第七飛行訓練聯隊的備用機場，前總統蔣介石逝世後，軍方就在機場辦公室對面的公園豎立銅像，後因備用機場撥交民航局，而改為民用機場，銅像則持續保留迄今。

台東航空站指出，日前促轉會要求清查各公共空間內，包括兩蔣銅像的「威權象徵」，經查航站空間內僅有這座隱身在公園內的蔣介石銅像，並進行回報。

台東航空站5月間接獲觀光局函轉公文「依促轉會指示儘速拆除威權象徵的蔣介石銅像」後，立即進行估算及拆除銅像、庭園重整事宜，今天上午請來廠商展開拆除作業，這座立了40多年的銅像將送往桃園慈湖銅像公園安置。

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