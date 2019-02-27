台灣國陳峻涵大鬧中正紀念堂 持魷魚糜丟蔣銅像

2019-02-27 13:56

〔記者王冠仁／台北報導〕228紀念日將至，台灣國辦公室主任陳峻涵，今天下午1點多時前往台北市中正紀念堂，他忽然拿魷魚糜朝蔣中正銅像丟擲，還大喊「殺人魔王蔣介石」。幸虧保全人員與警方及時將他制止，目前他已被警方帶回派出所。

台灣國今天發出新聞稿指出，鄭麗君部長被掌摑事件沸沸揚揚鬧了兩天後無聲無息，社會大眾隨即又將目光投注在2020的總統大選的人選上，而忘記了轉型正義這個影響台灣世世代代的重要課題。台灣國辦公室要提醒最該為轉型正義負責任的蔡英文總統，切勿讓台灣人民因為轉型正義未能落實，而以選票教訓民進黨。

陳峻涵也發聲明說，綠營在九合一選舉敗選後，氣氛低迷，欲振乏力，而落實轉型正義本就是蔡總統的重要政見，蔣介石銅像更是轉型正義最應立即處裡的對象。蔡英文總統若能以回應習近平一國兩制的強硬態度，果斷去除蔣介石的威權圖騰，落實轉型正義，除了讓正義得以彰顯外，相信也必然可以為本土政黨注入一劑強心針。

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