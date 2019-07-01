卓榮泰訪美：2020沒有非誰不投 只有非贏不可

2019-07-01 11:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰29日赴美國訪問，於當地時間6月30日清晨抵達華府，陸續拜會華府台灣同鄉會、華府小英後援會及大巴爾地摩同鄉會等僑胞團體，並在華府台灣基督長老教會發表演說。卓榮泰表示，行政院前院長賴清德展現高度，願全力支持蔡英文總統，必定將會在2020年的這一仗扮演重要的角色，請鄉親堅定意志，沒有「非誰不投」，只有「非贏不可」，共同打贏這場艱難的選戰。

卓榮泰表示，甫落幕的黨內總統提名初選歷經公正公開的程序，並經中執會共識不表決通過初選方式，民調過程嚴謹專業且公開透明，順利完成初選及提名，代表全黨謙卑地向民意低頭聆聽。卓榮泰強調，賴院長展現高度，願全力支持蔡英文總統，必定將會在2020年的這一仗扮演重要的角色，請鄉親堅定意志，沒有「非誰不投」，只有「非贏不可」，共同打贏這場艱難的選戰。他表示，2020選舉將決定台灣與中國的距離，我們必須以總統勝選及國會過半為目標，兼顧保護本土政權、維持國會優勢、捍衛進步價值，勇敢守護台灣。

卓榮泰表示，此次訪美行，主軸訂為「勇續台灣，民主夥伴」，靈感來自青年新血們的創意發想，強調的是我們應該共同為台灣寫歷史，既要寫好，也要寫下永續的一章。他表示，現階段台灣的前途面對許多挑戰，一方面我們看到香港一國兩制的徹底失敗，激起百萬民眾反送中條例，香港民眾不分背景共同反對，也激勵了在台灣的民眾起身反對紅媒；另外，我們也要在努力發展經濟，壯大台灣的同時，推進台灣的國際空間。海外鄉親對我們的支持，展現在近期美國對台多項友好法律案及措施，讓我們更有勇氣面對險峻的選情。

卓榮泰表示，台灣是民主的前線，美國則是民主的大本營，我們必須和世界民主陣營站在一起。此次訪美行是為當面向鄉親們報告，經過大家共同的努力，目前民進黨的政黨支持度已上升，再次超越其他政黨，我們必須更加努力。總統初選之後，他所帶領的中央黨部全體同仁已經由選務機關，轉為選戰機關，請鄉親們務必與我們一同努力，「全力以赴、團結勝選」，打贏這場艱難的選戰，守護我們心愛的台灣。

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