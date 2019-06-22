穿針引線「蔡柯配」？ 卓榮泰：「竹篙湊菜刀」亂拼湊

2019-06-22 16:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨主席卓榮泰今天出席桃園活動，媒體問及台北市長柯文哲自爆蔡柯配「穿針引線的人很多」，卓榮泰多次和台北市長室主任蔡壁如碰面；卓榮泰說，兩人的確有碰面，但那是他在行政院時候，談的是市政並非總統初選，他還用台語說，那是「竹篙湊菜刀」亂拼湊的，真的不好。

民進黨婦女部在桃園尊爵大飯店舉辦新住民幹部座談會，卓榮泰陪同總統蔡英文出席，會後記者問及與柯文哲互動，是否會合作等問題，其中，和蔡壁如碰面一事，卓榮泰強調，只有少數幾次見面，並非經常也非單獨見面，談的絕對不是「什麼配」，因為雙方見面的時間，早在民進黨內初選以前很長一段時間，怎麼可能那個時候就談到「什麼、什麼配」問題。

卓榮泰指出，副手選擇是總統的權力，胡亂的說一個怎麼樣的情形出來是不好的，所以，他覺得大家經常能夠溝通意見是好的，但是不要把不一樣的答案湊上不一樣的題目上，那真的是「竹篙湊菜刀」亂拼湊的，這樣真的不好。

卓榮泰也說，和蔡壁如見面，是他在行政院的時候，沒有聊到什麼特別內容，當然蔡壁如也會提柯文哲的動向如何如何，但雙方純粹聊天而已，絕對不是刺探軍情，而在行政院見面時，談的也是的中央跟地方，市政府請求配合事情，而在3月份以後就沒有見面，這些見面早在民進黨初選之前，根本談不上這一回事。

至於黨內共識是否不攻擊柯文哲？卓榮泰回應，只要符合合作理念的對象、政黨都不會去攻擊，會尋求更高程度的合作，所以，只要是台灣優先，整體利益的團體政黨，民進黨都願意跟他合作。被問到是否評估柯文哲會參選總統？卓榮泰說，現在黨內沒有對他做這樣評估，因為今天的評估跟下星期已經不準，從來沒有辦法評估。

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