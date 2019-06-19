卓榮泰：「大戰略、大對話」兩支利箭 爭取選民信任

2019-06-19 17:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今公告2020年第15任總統提名候選人，正式提名總統蔡英文競選連任。民進黨主席卓榮泰會中致詞表示，未來會形成以總統的勝選為主軸，維護國會優勢為優先的「大戰略」，以及與社會各界緊密合作的「大對話」，作為兩隻利箭爭取人民信任。中央黨部與各級黨部，加上蔡總統競選團隊，以及所有立委提名人的競選團隊，也將組成「黃金三角」，繼續保護本土政權。

民進黨完成提名程序後，總統蔡英文也赴中央黨部向中執委一一握手致意，接著由卓榮泰發表談話。卓榮泰首先對蔡總統表達歡迎，他並表示，蔡總統已經7個月沒有進到這個會議室，「我們也向總統報告，我們會努力讓你在最快時間再回來這裡主持會議！」

卓榮泰說，對於這次參加總統民調初選的賴清德前院長，在整個選舉過程中展現的精神、毅力、堅持贏得多數國人的讚賞，尤其在民調結果出爐後，賴清德讓大家看到民主風度與高度，他要代表全黨表示對賴清德最大的感謝與敬佩，「未來在守護台灣的行列中，賴院長一樣任重道遠，會跟我們並肩同行。」

卓榮泰說，中執會已經正式通過公告蔡英文總統是民進黨第15屆總統候選人，「但今天並不是我們在這裡道喜的日子，而是全黨要交付重要責任給蔡總統的時候」，蔡總統經過這次辛苦的初選，再次爭取到繼續為國人奉獻的機會，未來的每一天都是重要及艱難的挑戰，尤其總統還要面對每天繁忙的國政，因此黨務系統會成為最堅實的後盾，黨會扛起最困難艱鉅的工作，黨也會站在選戰第一線，共同爭取屬於人民最後的勝利。

卓榮泰說，未來會形成以總統的勝選為主軸，繼續維護國會優勢為優先的大戰略，同時與社會各界、公民團體及友好政黨的緊密合作也會形成大對話，「大戰略、大對話，是我們未來兩支利箭」，用這兩支利箭來爭取未來人民最大的信任。

卓榮泰說，此後中央黨部與各級黨部，加上蔡總統的競選團隊，以及所有立委提名人的競選團隊，三位一體，將組成黃金三角，用這個黃金三角繼續保護本土政權，保護國會優勢，堅持進步價值。他再次呼籲民進黨全黨同志，唯一任務與目標就是全力以赴、團結勝選，來回應台灣人民對民進黨過去的信任，也回應國際局勢中民進黨要肩負守護台灣的責任。用團結一致、爭取勝選達到守護台灣的目標，這個目標今天就交付給蔡總統。

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