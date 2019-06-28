高雄副議長力挺選總統 郭台銘：這是基層的聲音

2019-06-28 20:19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕高雄市議會副議長陸淑美日前公開支持國民黨總統初選參選人郭台銘，郭台銘今日也表態，呼籲高雄市長韓國瑜守住高雄，他當總統。才能達到到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的「三贏」局面。

高雄市議會首度出現挺郭不挺韓的民代，陸淑美日前指出，跑基層聽到太多鄉親心聲，不希望高雄市長韓國瑜選總統，應該留下來帶高雄往前衝，對於這個情況，郭台銘表示，陸淑美是來自基層、最接地氣的民代，這背後代表的是一群基層民意，這樣的說法，是陸基於對中華民國好、對國民黨好、對高雄發展也好的出發點，而非只是個人情義相挺。

郭台銘也在日前的高雄政見會上提出過，不要重蹈民進黨「搶了菜販、丟了江山」的覆轍，韓國瑜留在高雄，由郭台銘參選總統，大家各司其職，才能發揮最大戰力，在明年1月11日擊倒民進黨，達到中華民國贏、台灣人民贏、國民黨贏的三贏局面。

郭台銘認為，民進黨在初選之後，已經迅速整軍，要打明年的總統與立委選戰，國民黨還在初選階段，還在自己人網內互打的階段，導致基層民意的反感，也十分憂心國民黨在明年大選的表現。

郭台銘指出，民進黨過去三年執政的成績很差，已經是到死當的程度，時間不會等人，台灣目前沒有再等4年的可能，經濟若再繼續停滯或甚至「倒退嚕」，對台灣整體發展絕對是致命一擊，必須即刻選出一個懂經濟、拼經濟的人來領導中華民國。

郭台銘認為，未來會有越來越多聲音認同「韓守高雄 ，郭當總統」這樣的理念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法