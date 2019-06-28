120萬韓粉非韓不投 朱立倫：國民黨很大危機

2019-06-28 19:13

〔記者陳昀／台北報導〕中華民意研究協會今天公布調查結果，若國民黨派出郭台銘參選2020總統，約有100萬到120萬「韓粉」不會投票；國民黨總統參選人朱立倫說，這是國民黨很大危機，希望初選結果出來後一定要團結，否則最後結果就是拱手讓人。

朱立倫表示，7月15日之後國民黨要團結在一起，無論是誰出線，「我們都代表整個團隊」，如果非誰不投、是誰不投，最後結果就是拱手讓人。

對於被批評在政見發表會酸黨內同志？朱立倫否認說，他沒酸啊，黨內同志對各類議題難免會有不同意見，這是可以討論的，他只是用比較輕鬆的心情，說韓國瑜比較緊張、郭台銘稿子寫比較短，那也是事實，這也沒什麼，彼此輕鬆一下吧。

對於郭、韓的支持者上次在政見發表會起口角，是否擔心明天會重演？朱立倫說，希望不要，希望大家都像朱立倫支持者一樣，「穿KMT衣服不是很好嗎？」

針對被視為王系人馬的高雄市議會副議長陸淑美表態支持郭台銘，是否代表郭、王結盟？朱立倫表示，他不清楚，但相信初選過程沒有誰絕對挺誰，初選後大家都挺國民黨，只要跟國民黨結盟都是好事。

相關新聞連結：

學者分析 國民黨支持者約100到120萬「非韓不投」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法