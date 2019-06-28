學者分析 國民黨支持者約100到120萬「非韓不投」

2019-06-28 13:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選過程前後，媒體、機構民調顯示蔡英文總統民調上揚，中華民意研究協會今天召開座談會，學者對此提出看法。

政大政治系副教授俞振華認為，蔡英文支持度是否真的產生「質變」，要看滿意度是否也上揚而定，他也指出，若把韓國瑜換成郭台銘，國民黨支持者有兩成不投票，若是以1800萬選民換算，約100萬到120萬人可能非韓不投；中華民意研究協會秘書長、世新大學行政管理學系系主任莊文忠指出，香港反送中運動、反紅色媒體造成社會氛圍，對民進黨加分，也有助攻效應。

莊文忠指出，從民調數據來看，幾家媒體的趨勢，蔡英文總統都往上走，這是一個短期或是因為初選產生化學變化，是大家都很關切的議題。

根據台灣指標民調（純市話）數據，蔡英文的聲勢並沒有持續往上，所以可能最近還有事件在發酵導致，柯文哲趨勢在下降，韓國瑜趨勢往上；而根據游盈隆主持的台灣民意基金會（純市話）調查，蔡英文支持度往上，韓國瑜支持度下降，柯文哲持平；TVBS調查（市話＋手機）從三月開始，蔡英文趨勢一直往上，韓國瑜和柯文哲都是往下掉。

莊文忠指出，大部份的調查中，蔡英文聲勢上揚，姑且不論初選殺的很激烈，不能否定蔡英文黨內對手賴清德的貢獻，賴造成的鯰魚效應，重新激發黨內戰鬥意志，也讓社會大眾關注民進黨，「賴清德應該要記大功。」

此外，也有一些調查顯示韓國瑜民調持續下滑，對此，莊文忠也指出，韓國瑜的韓流是否會變成「蛋塔效應」？從民調數字上，韓的支持度是否會繼續往下掉，值得觀察。

他也認為，香港反送中運動造成一種社會氛圍，很多台灣人關注到台灣的狀況，對民進黨加分，有助攻效應；上週反紅色媒體運動，也會讓中間選民注意到誰比較能捍衛台灣主權，這個狀況也可能影響國民黨黨內初選；在柯文哲部分，雙方最近針對雙子星議題有一些交鋒，都會影響柯文哲最後決定白綠到底要競爭或合作。

政大政治系副教授俞振華表示，根據民調數字，可以看到市話做的民調感覺差異較小，加入手機就有很大不同。蔡英文支持度到底有沒有上升，其實可以看滿意度，滿意度才是執政者的基本盤，滿意度上升，才會產生質變。從過去案例來看，各黨初選過後都會有一些慶祝行情，但可能是短期效應。

余振華進一步說，各家媒體「滿意度」調查當中，蔡英文也有向上提升，表示蔡的改變有受到民眾肯定，但是三成多的滿意度是否能夠支撐贏得總統大選，以美國的案例來看，美國總統川普也都維持四成多滿意度，且根據前幾天蘋果日報的調查，蔡英文雖然滿意度有提升，但是選舉看好度，民眾還是看好國民黨當選。等國民黨初選後，國民黨的聲勢是否也提升上來，再來預期最後結果，會是比較好的觀察點。

俞振華也認為，媒體報導七成以上台灣民眾支持「反送中」，香港的事件已經被打成一國兩制具體化概念，間接讓蔡英文支持度推升。

最後，提到韓國瑜狀況，俞振華說，韓國瑜是否往下退燒，幾乎所有民調都有這種狀況，非韓不投的人到底有多少，可透過比較郭台銘調查，只要把韓國瑜換成郭台銘，國民黨支持者有兩成不投票，若是以1800萬選民換算，韓國瑜的「鐵粉」有約100萬到120萬人，在初選後要怎麼整合，對於國民黨日後是關鍵。相較民進黨支持者在初選後，有八、九成都支持蔡英文，整合度較高，韓粉會不會讓國民黨受傷，也會影響柯文哲會不會出來參選的關鍵。

至於韓國瑜到底是否為蛋塔效應？趨勢民調公司總經理吳世昌指出，國民黨支持者有兩成「非韓不投」，若今天民調，韓國瑜贏得國民黨初選機率較高，但還有10天左右才民調，變數很多。

韓國瑜的問題在於初選通過後，民眾有六成反對韓國瑜剛當選高雄市長就選總統，這個議題會不會在大選發酵，值得觀察。他也建議，要爭論手機或市話哪一個比較準確或可以反映最後的得票，可以考慮各自獨立做，最後對比選舉結果，而非用手機混市話。

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