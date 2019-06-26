「高雄小三通」市府切割潘恒旭 潘則PO文稱誤越分際

2019-06-26 08:19

黃捷質疑上班時間參加私人行程要求公假單

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市觀光局長潘恒旭昨出席一場海運公司主辦的小三通首航典禮，被爆是一家已解散、未合法申請航線又承租曾走私船舶的業者，引發軒然大波，市府聲明切割指潘以「個人名義」參加，並非代表市府，潘今晨在臉書PO文道歉，仍堅稱只是「誤越」觀光局分際，市議員黃捷要求市長韓國瑜公布愛將潘局長的假單，質疑潘在上班時間參加私人行程。

潘恒旭今早在臉書PO文表示，本次小三通首航活動，自己不察誤越高雄市觀光局應有分際，而該活動爭議引發軒然大波造成市府困擾，深感歉疚。他表示，自己僅是該活動受邀來賓，市府與他本人並無在該項活動扮演任何角色。強調「本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

觀光局長潘恒旭昨日出席「上和海運公司」主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，高雄市議員黃捷踢爆，上和公司本月12日已解散，並未向交通部航港局申請高雄旗津─溫州洞頭航線，且承租的「永順二號」也曾涉及走私，航港局查出該公司未申請航線，陸委會也嚴厲譴責此事漠視國家主權，挑戰中央，且是「政治操作的大騙局」，意圖營造「發大財」假象，將追究違法責任。

高雄市府罕見地於昨晚間發布聲明切割，指潘恒旭是應民間友人邀請，以「個人名義」禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。

即使市府切割、潘表歉疚，但議員黃捷認為還有疑點待市府說清楚講明白，她表示事發後，新聞局馬上出來切割聲稱「該活動與市府完全無關，陸委會不應抹黑抹紅高雄市府」，潘局長也辯稱是「私人行程」，請問：

1.局長在上班時間參加私人行程還這麼理直氣壯？觀光局應立即公布局長假單，如果沒有請假就參加私人行程，市府紀律成何體統？

2.就算是私人行程，市府團隊切割完就不管了嗎？不用處理、不用防範？負責任的市政府應該主動調查這麼大一個漏洞造成多少威脅、研擬如何為高雄把關，而不是推諉責任，輕率地冠上黨派意識型態搞對立。

黃捷請潘恒旭拿出誠懇的態度說明事情原委，並指韓市府已經不是第一次發生類似的荒謬事件，市民還對韓市長遇到的漫威詐騙事件歷歷在目，現在潘局長又遇上此事，到底是局長故意說謊、操作成「中央卡韓」的印象，還是整個市府團隊螺絲鬆了？

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