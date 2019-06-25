潘恒旭出席高雄浙江小三通首航？ 綠委：最高可處無期徒刑

2019-06-25 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄旗津到中國浙江溫州市洞頭區今（25日）小三通首航，高雄市觀光局長潘恒旭還特別出席活動致詞，卻遭議員爆料，市府根本沒向航港局申請高雄溫州航線。對此，綠委王定宇表示，若違法可用「刑法外患罪章」第113條最高可處無期徒刑。

潘恒旭今天出席上和海運公司主辦的「高雄溫州小三通首航典禮」，事後被市議員黃捷踢爆上和公司本月12日已解散，沒有向航港局申請高雄溫州航線，承租的「永順二號」也被曾涉及走私，指「這個活動目前看起來未有任何合法依據」。

潘恒旭事後表示，他當時已知公司重整中，但不知「永順二號」曾涉及走私，他應議員邀請出席致意，也歡迎業者經營高雄與對岸的事業。對此，王定宇在臉書表示，這到底是犯法還是吹牛？

王定宇指出，如果這是高雄市長韓國瑜自己弄「小三通」，卻沒有經過中央政府授權，五月份修法完成通過的「刑法外患罪章」第 113條剛好可以用了！如果這是韓國瑜吹牛膨風，只是駛往金門再轉，根本沒有直航溫州，那韓就趕快承認自己又吹牛亂說了吧！

他補充，刑法外患罪章第113條應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

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