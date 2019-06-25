大法官人事審查》楊惠欽：廢死、安樂死立法須考量民意

2019-06-25 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕大法官被提名人、高雄高等行政法院院長楊惠欽今接受立法院朝野立委質詢；針對死刑存廢、安樂死、器捐捐贈等議題發表看法；楊認為，死刑是否廢除有其時代意義，在立法政策上應考量民意；至於器官捐贈是否採「默許制」，他個人贊成，但立法政策牽涉到全民意志，同樣須考量民意，才不會引發後續紛爭。

立法院臨時會今明兩天排審「司法院大法官人事同意權案」，依序由楊惠欽、考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋，及司法院秘書長呂太郎等4名大法官被提名人，接受朝野立委質詢。

今天上午，楊惠欽接受親民黨立委周陳秀霞詢問，指目前支持死刑的民意仍占多數，超過支持廢死；反對死刑的人認為，對於重大刑案者，死刑只是以暴制暴，不能發揮教化跟矯正的功能；支持死刑的人則認為，殺人償命是天經地義，死刑有遏阻犯罪的功能；究竟死刑有無違憲？或違反相關國際公約？

楊惠欽表示，死刑是否違憲，依據既往的大法官解釋，隱含不排斥死刑；她認為死刑是立法政策，是否廢除死刑有其時代意義，她個人傾向，在立法政策上應考量民意，做妥善解決，若有人聲請釋憲，這涉及具體個案，她不適合表達太具體的法律意見；若推動廢死，後續的配套措施繁多，牽涉層面很廣，須嚴謹以對。

國民黨立委陳宜民則針對安樂死及器官捐贈「默許制」等議題，詢問楊惠欽；陳說，台灣已進入高齡化社會，有一些人對生命的最後一哩路有想法，並提到主播傅達仁前往瑞士尋求安樂死，但很多人經濟上無法負擔，國內若有適當法律，人民不用花那麼多錢，能死得有尊嚴，且有家人陪伴在側；詢問楊的看法。

楊惠欽說，這部分牽涉生存權、生命權及自由選擇，是目前很受重視的問題，目前國內並無類似立法，由於牽涉到民意需求，就她個人傾向，應在立法政策要去考量；至於歐洲國家對於器官捐贈所採取的「默許制」，她個人贊成，但這部分有無人民共識？立法政策牽涉到全民意志，需考量民意，才不會引發後續紛爭。

59歲楊惠欽為政治大學法律研究所碩士，實任法官27年，專長領域在於行政法類及財經法類，曾任地方法院、高等行政法院及最高行政法院法官、庭長，從事刑事、少年、民事及行政訴訟等各類案件審判工作。

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