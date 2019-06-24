大法官同意權公聽會》黃國昌批審查時程短 嗆呂太郎搞「黑箱司改」

2019-06-24 11:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日舉行「立法院行使司法院大法官同意權全院委員會公聽會」，時代力量立委黃國昌砲轟「審查時程太短」，大法官被提名人呂太郎在司法院秘書長任內，大搞「黑箱司改」，背棄人民對司法院的託付，這種人適合當大法官嗎！

黃國昌表示，他以前當學者時，對前總統馬英九任內怎樣審大法官有強烈批判，同樣標準來看民進黨政府提名，這次大法官提名作業是5月29日公布4名大法官被提名人，6月27日就要投票，審查程序太短，沒有短到這麼離譜，過去從未有過。

黃國昌更嗆，學界的人不喜歡得罪那些要當大法官的人，因為會對未來發展產生影響，各位專家學者大可不必為微薄出席費出席，今天發言也不具參考性，人民期待的大法官是具有憲法專業素養，具有人權理念，「我們要的是平庸的法律人，還是超水準的大法官」。

黃國昌認為，被提名人之一高雄高等行政法院院長楊惠欽法官，看了其所有經歷相信會是一個好法官，從基層一步一步往上爬，當院長也沒有官架子，待人也很和善，過去常常辦稅法案件，但這樣就夠了嗎？如果這樣就夠了，為什麼是提名楊，不是提名別人？

黃國昌質疑，楊鑽研稅法專辦稅務案件，幾十年來在法學專刊著作只有3篇，過去國人詬病法官沒站在消費者立場為租稅人權奮戰，民眾租稅案件在行政法院敗訴比例高到嚇死人，像在這種體系一步一步升官的人，綜觀所有經歷看不到曾為租稅人權奮戰過，要提名這種大法官，是要在違憲審查繼續駁回嗎。

黃國昌更批，現在司法院秘書長呂太郎被提名為大法官，對於呂在民事訴訟法上的造詣「我沒意見」，呂有寫很多文章及參加研討會，顯示有一定膽識，但當呂太郎擔任司法院秘書長，在司法改革國是會議還沒有做成決議，呂竟然透過黑箱，在大會還沒開時已組成參審制修法小組。

他質疑，呂太郎欺騙社會和欺騙所有參與國是會議的人，大搞黑箱司改，完全背棄人民對司法院在這件事情的託付，這樣的人適合當大法官嗎？這是為權力服務，還是為人民服務。

黃國昌指出，也許有人會說秘書長呂太郎所做的，是每一個秘書長都會做的事情，本來就是要替權力服務，提名這種為權力服務的人剛剛好，以後大家就有樣學樣嗎。

無黨籍立委陳玉珍表示，大法官應該具備法學權威、專業能力，也要認同中華民國的憲政體制，必須對憲法有所理解，以免破壞憲政秩序，個人操守也非常重要，首先大法官被提名人應該表態，是否認同中華民國憲政體制所揭櫫的國家定位？

陳玉珍質疑，大法官被提名人謝銘洋說「台大沒把馬英九教好」，那想請問「台大有沒有把陳水扁教好？」大法官被提名人之一蔡宗珍以前反對婦女保障名額制度，認為這是特權，蔡的見解是正面或負面？這兩人都擔任過民進黨仲裁委員會的委員，社會難道不會對其擔任大法官有所疑慮。

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