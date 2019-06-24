大法官任期亂 立委鍾佳濱擬提案修法改交錯制

2019-06-24 13:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文提名4位大法官人選，立法院將就此人事案進行同意權行使。不過，由於我國大法官制度設計原為「半半交錯制」，卻因政黨力量左右，導致該制度實務紊亂。對此，民進黨立委鍾佳濱今日上午邀請專家、學者召開公聽會搜集各方意見，他也欲提案修「司法院組織法」修改此亂象。

我國司法院大法官共有15位，法定任期為八年，且不得連任，但並未有「再任」的規範，意指如卸下大法官職務者，待8年後可重新被提名就任。而15位大法官分為「8位、7位」二組，任期「半半交錯」，也就是每4年就會有半數的大法官須異動。

根據鍾佳濱辦公室整理的我國近三位總統大法官提名紀錄，前總統陳水扁在2007年提出8位大法官提名人，有4位遭立法院杯葛，直到2008年國民黨政府執政後才補提名。而另一組「7人組」任期則更為混亂，大法官彭鳳至於2008年9月辭職，馬政府提名黃茂榮遞補，前司法院正副院長賴英照、謝在全也在2010年7月辭職，而繼任正副院長賴浩敏、蘇永欽也在2016年7月辭職。

鍾佳濱主張，大法官任期「半半交錯」制應推動，可自「司法院組織法」第五條進行修正，另為保障現任者權益，應納入「過渡條款」，規範2024年之後，首批任大法官者的任期調整為3年和7年，另也應思考大法官「繼任制」設計。

與會學者專家則提出不同看法，前國大代表彭錦鵬認為，他期盼能有最優秀、與具備獨立專業視野者擔任大法官，但如有連任的誘惑，就很難讓其「獨立」。而他認為，如果設定「再任」間隔期，以我國選舉政治緩衝期而論，2年應較為適宜。

法官洪英花則認為，照正常制度設計，蔡英文在這波大法官提名時應該提7位，另配合總統府的人令作調配，才能終止非常態提名情形。公督盟理事曾建元表示，他認為現行個別任期制，對於大法官獨立性和經驗累積較有保障。

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