港人代表向蔡總統陳情 呼籲為「反送中」運動發聲

2019-06-25 11:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕香港「反送中」運動持續增溫，香港社會將在明日（26日） 再舉行大型群眾運動，呼籲在G20峰會前夕，國際社會應關注香港情勢。今日上午並有香港網友代表手持陳情書聯署請求總統蔡英文，希望她能針對明天活動向香港民眾發表講話，向香港人說聲加油。

包括楊繼昌等4名陳情代表在高喊「反送中、撐台灣、護香港」後，進入總統府陳情。經過半小時的陳情，陳情代表轉述說，負責接待的總統府公共事務室人員除接下陳情書，承諾會代為轉達，同時也強調「蔡英文總統一直很注意香港情勢的發展」。

楊繼昌稍早表示，蔡總統曾表示台灣是亞洲民主的燈塔，若能針對香港明日「反送中」運動表達態度，對港人來說會是很大的鼓舞。雖然港府目前態度相當地低調，但楊也提醒，過了G20峰會後，港人擔心會遭到報復，這「並非想像」而已，過去香港幾次運動後也都發生過，因此希望國際能持續關注，避免港府做出過份的事情。

根據向蔡總統所呈的陳情書，首先提到2014年9月香港爆發雨傘運動，時為台灣在野黨民進黨主席的蔡英文，呼籲國際社會對香港表達關切，並透過聲援及行動來支持香港人民爭取真正普選，並承諾民進黨將「繼續聲援、力挺香港民主，支持香港人民以和平方式力爭民主、堅持到底」，台港兩地持續「相互打氣，彼此聲援」。

到2019年的今天，陳情書指出，蔡英文透過台灣人民由選票授權，得以完全執政，而近日香港風雨飄搖，中國極權政府幾近在香港重現小型「六四」之際，蔡英文總統毋負當年的承諾，以總統的身份屢次聲援港人的抗爭，不忘初心，也彰顯了民主國家領袖的人格。

陳情書並提到明日在香港舉行的大遊行活動，強調再一次的上街不止於尋求冥頑不靈的特區政府俯首聽命民意，更會向世界文明社會申訴中國極權的惡行，宣示在極權下守護自由實現民主的決心，希望國際社會能與香港人站在同一陣線。

陳情書也呼籲，希望蔡總統能拍攝談話影片，向明日上街集會的香港人直接說話。除藉此彰顯她能成為世界上第一個主權國家的元首，面向香港人說聲加油，為香港打氣，並讓世界看見台灣與香港連結在一起，也鼓舞香港人，尤其是年輕世代繼續堅持以和平非暴力行動為主體的抗爭。最重要是保護香港人，因為當台灣在守望，國際在監看，極權至少在短期內不得不收斂，令香港人尤其是年輕人倖免於毒手。

這份連署書並正於網路發起連署中。

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