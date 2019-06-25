港強推送中條例激發移民潮 顧問：日接百通諮詢電話

2019-06-25 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港200萬人為「反送中」走上街頭，要求香港政府撤回「逃犯條例」修法，引發國際關注，有移民顧問近日接受媒體採訪時指出，近期諮詢移民海外的香港人數量大增，每天都能接到100通諮詢電話，數量接近反送中抗議前的3倍。

據英國金融時報（Financial Times）報導，香港胡康邦移民顧問公司（John Hu Migration Consulting）總裁胡康邦指出，早在2014年佔領中環運動過後，諮詢海外移民的電話通數就開始成長，到今年香港政府強推《逃犯條例》修法，讓諮詢海外移民的數量更加大增，「反送中」抗爭後諮詢電話更幾乎是之前的3倍。至於熱門移民地點，港人的首選則是澳洲、加拿大、英國和美國等，但其他歐洲國家也漸漸成為關注對象。

香港環凱移民顧問公司（Goldmax Immigration Consulting）的業務量自2012年以來，每年也能成長20%至30%，該公司主管周凱婷也指出，自本月9日以來，香港人對移民海外的興趣有所上升。

報導也提到，香港政府數據顯示，去年向香港警方申請背景調查以申請海外留學或海外居留的人數增長了4%，這是該數字連續第3年出現增長。此外，由於台灣近年來推出了較優惠的投資簽證，也吸引更多海外人士注意，去年就有231名香港人透過投資簽證取得台灣的永久居留權，比2017年成長超過20%，也遠遠超過2015年的28人。

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