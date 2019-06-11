不知反送中挨批 韓國瑜扯小英也晚發文 網轟：真噁心

2019-06-11 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜對香港「反送中」遊行第一時間稱「不清楚、不知道」，引發爭議，韓國瑜眼看事情大條急發聲明澄清，但早讓港議員、港民不滿，揚言要抵制香港；韓國瑜今（11日）上午再度親口做解釋，卻搬出陸委會及總統蔡英文的發文時間替自己「不知道」的說法來「救援」。此番說法也遭網友砲轟「嘴臉真噁心」。

香港9日發生百萬民眾上街進行「反送中」遊行，韓國瑜當晚6點半參加愛河龍舟嘉年華活動，表演賽結束後，被媒體問到該問題，但他竟回「不清楚、不知道」，10日眼看苗頭不對改口發表6點聲明，還稱當時「因擊鼓聲導致頭很昏」、才會做出此類回答；香港民主黨立法會議員涂謹申對此表示「很想講粗口」，引發部分港人嗆抵制高雄。

對此，韓國瑜上午說明，他沒料到香港街頭突然爆出那麼多人，所有的發文聲明，一定是了解整個動態情況，他也提到，「陸委會是晚上7點才發文、總統府是晚上9點才發文，那天他又是划龍舟，才晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解，絕對不代表說我們不關心香港。」

但韓國瑜這番說法傳到PTT後遭網友砲轟，「不知道就說不知道 拿划龍舟來塘塞甚麼」、「草包不要拿別人救援好嗎」、「這嘴臉真的噁心」、「自己講出不知道不清楚，還可以凹喔」、「自己爛還扯別人的是最低等的反駁」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法