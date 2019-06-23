反紅媒遊行登凱道 總統：代表台灣社會的憂慮

2019-06-23 10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕「反紅媒遊行」今天下午將在凱道登場。蔡總統今天表示，感謝發起這項活動的人，這活動代表台灣社會對中國滲透媒體的憂慮，相信將提高國人警覺。近來通過許多修法，持續強化國安；另也正透過立法行政雙管齊下、強化執法和國際合作，強化處理錯假訊息。

時代力量立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢今（23）號召將在凱達格蘭大道舉辦「反紅媒遊行」，民進黨也將派代表出席，一同支持反親中媒體的主張。

蔡總統今天出席「泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）第27屆國際年會開幕典禮」，會後接受媒體訪問時談及「反紅媒遊行」。

蔡總統說，我們很感謝館長和所有發起這項活動的人，這個活動代表台灣社會對中國滲透到台灣媒體的憂慮，她也相信這項活動能提高台灣社會對這件事情的警覺。

蔡總統進一步說，台灣社會面臨的威脅不僅是媒體遭受滲透，很多國家安全事務也是國人高度關注的議題，因此政府這幾年來持續強化國安作業，例如今年以來通過很多法案，包括國安法修正案、機密資訊保護的法令等，有法律授權，行政單位可以強化國安措施，保護我們國家的安全。

蔡總統也提及假訊息說，為處理錯假訊息，正透過立法行政雙管齊下、強化執法、更堅實的法律基礎以及國際合作，強化處理錯假訊息，「一起把錯假訊息從台灣社會移除」。

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