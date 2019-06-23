韓國瑜辦完造勢活動 台中遺址公園「慘不忍睹」

2019-06-23 08:42

現場留有大堆垃圾 市民怒批「垃圾出去」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕韓國瑜造勢大會昨在台中市河南路、市政北二路口舉行，活動後人潮散去，今早有民眾行經附近，甚至到一旁的遺址公園參觀，赫然發現活動現場垃圾「漫出來」，連遺址公園也遭殃，現場還留有大堆垃圾，怒批「垃圾出去」。

韓國瑜昨日的台中造勢活動主辦單位宣稱現場湧入20萬人，活動激情後，今早有不少人行經活動場地，甚至還帶外來民眾去參觀一旁的遺址公園小來公園，結果現場仍有大堆垃圾未清，令人大傻眼。

台中市惠來遺址保護協會今早在臉書發文，指一早帶著台北來的朋友參觀小來公園，結果一進公園入口迎接他們的竟然是一堆一堆的垃圾，友人驚呆，以為直問「台中市的遺址公園平常沒人管理嗎？」，協會解釋「平常有，昨天隔壁場地有辦活動」；但眾人得知昨日是辦韓國瑜造勢大會後，再問「市政府可以把遺址公園出借舉辦政治活動嗎？」，讓協會人員當場說不出話來。

此外，大台中市政監督聯盟今日也在臉書放上今早造勢現場還留有大堆垃圾滿地的照片，並發文「莫忘高雄登革熱，活動辦完留垃圾，遺址公園政治秀，發財夢醒該如何」。

更有民眾一早行經附近，看到包括小來公園及活動現場垃圾成堆的慘況，怒指，昨天這麼多人來挺韓，號稱廿萬人，留下難看的市容給台中市民，怒批「垃圾出去」、「活動結束還台中乾淨環境很難嗎？」。

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