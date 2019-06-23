韓國瑜嗆民進黨得「權力中毒症」

2019-06-23

台中造勢 轟中央對高雄登革熱「幸災樂禍」

〔記者張菁雅、蔡淑媛、歐素美／台中報導〕高雄市登革熱疫情日前引發政院與高市府隔空交戰，市長韓國瑜昨在台中造勢大會上表示，二○一五年高雄爆發登革熱、一六年美濃大地震，中央都傾全力協助地方，現在執政黨卻因政黨不同，「幸災樂禍」，「看你鬧笑話、出洋相，太可怕了」，質疑民進黨得了「權力中毒症」。

稱國民黨執政時 傾全力協助地方救災

高雄市出現登革熱病例，韓國瑜到處造勢招致批評。韓國瑜昨表示，記得二○一五年高雄爆發登革熱，行政院副院長張善政立刻到高雄，結合中央到地方資源，傾全力協助高雄；二○一六年美濃大地震，台南市九棟房屋全倒，死二百一十七人，行政院長張善政也立刻到台南，配合地方救災重建工作，並立刻撥款給台南市府。

韓國瑜話鋒一轉說，今天執政黨是怎麼看不同城市的天災人禍？不能因為政黨不同，就幸災樂禍，所有台灣人民都是生命共同體，不能因為不是自己人執政，「就看你鬧笑話、出洋相，太可怕了」，他認為民進黨得了權力中毒症。

韓國瑜也表示，廿多年前他當立委時，立法院常看到一個人見人就鞠躬拜託，跟他鞠了一百次躬，那個人就是蔡同榮，堅持公投立法，外號「蔡公投」。公投法好不容易通過，現在卻又修法，民進黨官員還值得尊敬嗎？

韓國瑜強調，民進黨為了權力，每件事都做得離人民越來越遠，民進黨熱情、愛鄉土的精神已經完全失去了，他替民進黨感到悲哀，希望大家給民進黨教訓，讓他們下台。

對中小企業喊口號 「拉進來，打出去」

韓國瑜繼之前喊出「人進來，貨出去」、「大家發大財」口號，昨晚再針對中小企業喊出新口號「拉進來，打出去」！韓表示，將國際市場的產業、官員「拉進來」，「打出去」則是幫忙打出國際市場。他並說，中小企業占台灣企業的九十八％，但民進黨政府上台三年來，沒有簽訂任何自由貿易協定，如果政府沒能力簽訂ＦＴＡ，造成中小企業破產倒閉，對經濟是災難。

造勢大會昨在台中市河南路、市政北二路口舉行，主辦單位宣稱湧入廿萬人。但警方僅說「有五萬人以上」；常以科學方法估算造勢人數的網友四叉貓則認為，以Google地球測量，會場與周圍面積約三萬八千平方公尺，以每平方公尺兩人計算，人數約七萬六千人。

韓國瑜在造勢活動前，先後拜訪鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒和台中市議會副議長顏莉敏，以及前任議長張清堂與現任議長張清照。晚間則由未出席造勢晚會的台中市長盧秀燕出面宴請韓國瑜，出席晚宴的包括旺旺集團創辦人蔡衍明、顏清標、顏寬恒、顏莉敏及立委許淑華與多位台中市議員。

台中市議員楊正中表示，席間氣氛不錯，不斷傳出「韓國瑜凍蒜」的聲音。

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