權力中毒症？民代：韓國瑜是在說自己嗎

2019-06-23

〔記者蘇金鳳、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜罵民進黨權力中毒症，且對登革熱疫情幸災樂禍，對此，民進黨民代嘲諷「韓國瑜是在說自己嗎」？是誰就任還不到幾個月就想選總統，也指出，民進黨對疫情沒有幸災樂禍，但二○一五年高雄登革熱有一位認真防疫的市長陳菊，現在則是一位到處跑總統選舉的高雄市長。

是誰剛當市長 就想選總統

對於韓國瑜昨喊出「拉進來、打出去」的新口號，高市議員簡煥宗認為「用口號騙選票」是韓一貫伎倆，就像他在高雄喊的人進來、貨出去，結果這半年高雄人口持續下降，自經區也講不出具體方向。

韓國瑜罵民進黨得權力中毒症，民進黨立委何欣純嘲諷說，「韓國瑜在說自己嗎？」是誰當市長沒有幾個月就想選總統，如此重的權力慾望，還說別人權力慾望重，她建議韓國瑜要罵別人前先想想自己吧。

民進黨台中市議員陳世凱則表示，二○一五年及二○一六年高雄發生登革熱及台南發生地震，民進黨很感謝當時中央的協助，但是當時高雄及台南各有認真市政的市長陳菊及賴清德，是韓國瑜為了選總統四處跑。

心不在高雄 只會怪罪中央

民進黨高市議員黃文益也說，韓國瑜沒法拿出市政成績，就用負面選舉模式抹黑民進黨，過去登革熱疫情嚴重時，高雄市長沒有要去選總統，而是極力救災，韓國瑜心不在高雄、只會怪罪中央，透過選舉煽動人心，提不出市政又搞對立，韓為了總統大位中毒過深、簡直瘋了。

高市議員陳致中表示，前天郭台銘已卸下鴻海董事長，當全職的參選人，台灣首富董座尚且如此乾脆灑脫，欲征服宇宙的韓市長、到底在糾結戀棧權位什麼？

高市議員李喬如則向韓國瑜喊話，高雄市民對韓市長有過期待，結果市長卻積極拚黨內總統初選，假設初選沒過？韓國瑜回頭時，高雄市民還會要嗎？

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