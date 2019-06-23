韓早知參選沒正當性！ 黃光芹爆2天內變卦選總統「內幕」

2019-06-23 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，近日在臉書推出《你所不知道的韓國瑜》系列大爆其料。她22日又在政論節目中爆料，韓國瑜早知道自己參選沒有正當性，更曝光韓國瑜本來和幕僚討論後本下定決心不選，兩天後又變卦的「內幕」。

黃光芹22日在《三立新聞》政論節目「驚爆新聞線」說，韓國瑜和幕僚於4月25號討論時，和核心幕僚黃文財和辦公室主任邱源寶提出3點共識，第一、就任高雄市長幾個月就去參選總統，沒有正當性；第二、希望國民黨中央不要將他納入初選；第三、他會帶著韓粉一起支持國民黨初選勝出的候選人。「但是當時候下定的決心，2天後就被打翻了」。對此，黃光芹也忍不住直接在節目痛批韓國瑜，「你自己都認為沒有正當性了」！

黃光芹說，韓國瑜一直沒有辦法把自己要參選總統的慾念降下去，雖然他頻稱「抬轎的不讓我下轎」、「太多人希望我選總統」，但還是有三股最核心的力量支持他選總統，「就是蔡旺旺、李佳芬、還有韓冰」。黃光芹也爆料，國會政黨聯盟主席悟覺妙天在5月20號和韓國瑜有一場關鍵密會，妙天當天南下到高雄，到現在會議內容沒有曝光。

此外，黃光芹當天也在個人臉書PO文痛批韓國瑜，「就是想選總統，在所不惜」！她要韓國瑜別將想選總統的原因推給別人，「說什麼萬民擁戴，難以下莊。才兩天，就推翻決定，騙得了幕僚，騙不過自己」！

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