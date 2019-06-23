諷韓「溜之大吉」模範生發文：韓國瑜橫空出世 不理性投票結果

2019-06-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃姓模範生前天穿「溜之大吉」Ｔ恤與市長韓國瑜合照，諷刺韓國瑜「呷碗內、看碗外」。他昨再批「高雄人注視韓，韓卻注視總統府」，也強調韓的橫空出世，是不理性投票導致的必然結果。

高雄人注視韓 韓卻注視總統府

黃生昨於ＰＴＴ留言表示，沒有人指使他做這件事，他不是某些人口中的一四五○，更不是被父母、媒體或ＰＴＴ洗腦的可悲年輕人，他自己有思考能力，不要把非藍即綠的思想丟到他身上。至於被韓摸頭部分，他認為市長只是想表達關切，他「沒有」感到不恰當，感謝市長尊重他表達的意見。

黃生指出，韓以十五萬票的差距，拿到高雄市執政權，上任後引發各式各樣爭議，除了群眾放大檢視的影響外，在他看來，除了市長本身有問題，握著選票的大人們也有責任。

黃生表示，韓最近幾場造勢活動的姿態，無論語調起伏或肢體語言，凝聚力的確是一等一，但那又如何，找一位選舉高手來經營市政嗎？「高雄人注視韓，韓卻注視總統府」。

黃生說，去年九合一大選，他看見某些大人根本連選舉公報都不看就去投票，完全憑感覺。投票前先做好功課、以身作則，才能讓沒有投票權的年輕世代信服，不尊重手中的選票，就別期待選出來的首長能尊重你，總統亦然。

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