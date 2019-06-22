真正的敵人是中共！作家聲援館長：掙錢、掙民主、掙自由

2019-06-22 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢明天（23日）將和時代力量立委黃國昌舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，館長昨天在直播中明言，因為舉辦這項活動，因此不斷有廠商取消合作，無奈表示「我做錯了什麼？」在網路上竄紅的作家「小生」也在臉書發聲援館長說，「我們要幫台灣人、台灣的企業、找回獨立自主的能力。」

「小生」以自身和前經紀公司合作的經驗指出，過去曾和前經紀公司合作一個大企劃，公司要主導他的形象和發言，其中最重要的一塊就是「不要讓中共不開心」，「小生」也做了第一次妥協，刪掉自己在去年選舉時的時事批評文章。接著「小生」發現過去的紀錄仍很可能被翻出來批鬥，因此「小生」決定堅持立場，同時培養自主營生的能力。至今培養的成果不錯，讓「小生」得以維持思想創作的自由，同時收入也更自主。

「小生」說，「選擇自主，才能擁有屬於自己的財富。」藉著和館長類似的經歷，呼籲大家不需要敵視那些懼怕中共而自我審查的企業，他以毒癮比喻，「戒毒需要時間和陣痛期，他們需要更多的靠山和看到更多的市場，才能跨出戒毒的第一步。」

「小生」指出，真正的敵人是中共。既然做生意的雙方互相有賺錢，那為什麼要審查政治立場？美國也從英國獨立，他們之間有不做生意嗎？他直言，繼續忍讓將喪失對外競爭的能力。

最後「小生」聲援館長反中媒，「我們要幫台灣人、台灣的企業、找回獨立自主的能力。我們要告訴身邊的朋友，站著，也能掙錢，而且一定會越掙越多、還會掙得民主和自由。

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