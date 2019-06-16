與館長直播 柯文哲：深綠那邊喔..人家國家干你屁事

2019-06-16 23:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今晚與館長陳之漢直播，館長轉述有些網友質疑柯文哲將中共威脅視為「天高皇帝遠」；柯回應「深綠的那邊喔！啊你們每天在講『一邊一國』，啊人家國家的事情干你屁事」，這也很奇怪，他覺得不需要這樣，不要去給人家貼標籤、扣帽子，台灣自己事情都做不完。

柯文哲表示，逞口舌之快沒有必要，他平常講話很隨便，但「很誠實跟你講，講到兩岸關係都是照稿念」，因為不是給你玩、逞口舌之快；台灣要的是生存，經濟要變好，國力要夠強。柯說，人家說柯文哲選擇性失言，他是選擇性不失言，該怎麼講照稿唸；不要把國家利益拿去玩。

館長提到柯文哲是「中共承認的好人」、國台辦打90幾分；柯說，「你也沒有辦法跟國台辦講說『拜託你不要說我好話』」，現在香港出槌，趕快找一個人講好話，並指中方也在合縱連橫、統戰，中國對台灣統戰本來就戰術戰略，中共統戰一定是會打，會利用台灣內部矛盾；「不要忘記明朝故事，袁崇煥被自己人幹掉，滿清才入關，我們自己內部要曉得，內部利用機會幹掉自己人」。

館長跟柯文哲聊到中國與台灣不對等，柯認為，「台灣在民國60幾年國民黨怎麼倒？經濟變好國民黨才倒，一旦口袋國民所得超過1萬美金，你要一黨專政很困難，因為口袋有錢開始胡思亂想」，中國過去20年GDP成長9倍，但他不認為政治上可以這麼永遠跟經濟脫離這麼多。

館長問中國未來會一定內亂？柯文哲回說，不是內亂，要思考怎麼解決，戈巴契夫整個就垮掉，也許習近平會想說「我不要當戈巴契夫」。

「可是你有本事當李光耀嗎？」柯文哲建議習近平也可研究一下蔣經國傳。

訪問尾聲，柯文哲被館長問到最後有沒有話要說，包括被罵「他媽的中國代言人」啊？柯表示，反正我們還在做事，蓋棺還要論定，不在意外面的批評；「人家抹紅我，很簡單，我到現在為止，我有做哪件對台灣對不起的事情？你講給我聽。」

柯說，「世大運辦完，還是東亞青被幹掉，你自己選」，很清楚嘛，你要跟人嗆聲，東亞青就被幹掉；柯文哲接著重提「世大運平平安安辦完」，蔡總統上台講話，青天白日旗都進場，不是更好嘛！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法