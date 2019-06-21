嘉義學生反送中 人權律師批：中國急著與香港「送作堆」

2019-06-21 20:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「嘉義學生一起挺香港！」華南高商學生議會在今天下午放學後，在校內活動中心舉辦「讓高中生客觀了解香港反送中運動」短講活動，不只校內學生參加，更吸引嘉義女中、協同中學等學生參與，現場邀請人權律師曾錦源進行反送中事件法律解說，他說，中國共產黨急著把香港與中國「送作堆」，讓港人心生懼怕送中條例的修訂，主辦單位播放香港學生預先錄製的影片，談港人為何反對送中條例修法，藉由互動討論，讓大家更了解港人反送中運動。

華南高商學生議會議長曾昱桓說，學生議會身為學生自治組織，成立宗旨在培養學生有思考能力，現場透過一位香港籍學生及一位到香港唸書的台灣學生事先錄製影片，讓他們現身說法談現在香港反送中運動氣氛，指修《逃犯逃例》將會損害香港原有的司法保障，讓參與關心此議題的學生，更有對事件的獨立思考與判斷能力。

嘉女柯姓女學生說，下週學校就要期末考，她從IG社群平台看到活動訊息，準備課業之餘，趁週五課後，揪同學一起來參加活動，事前都有讓家人知道，姊姊還鼓勵她積極參與課外活動的學習。

曾錦源說，前中國領導人鄧小平提出由港人治港的「一國兩制」方針50年不改變，從1997年實施至今22年，中國共產黨就試圖透過香港政府進行送中條例的修法，急著把香港與中國「送作堆」，讓港人心生懼怕送中條例的修訂。

現場除了掛起「嘉義學生一起挺香港！」等布條，活動最後學生也錄製聲援香港的影片，將藉由華商學生議會臉書專頁聲援港人。

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