反送中》沒有暴動只有暴政！ 千名群眾佔主幹道、包圍警總

2019-06-21 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港學界日前發布最後通牒，要求政府20日下午前回應4大訴求，否則21日會將抗爭行動升級，但港府遲遲沒有出面回應。今天（21日）一早就有上千名示威者分頭聚集在政府總部周遭，在稍早11時許，示威人士佔領政總前主要幹道夏愨道全線。群眾目前則轉往香港灣仔地區，包圍警察總部。

綜合香港媒體報導，大批身穿黑衣的示威者陸續在稍早10點30分左右，從各處搬來三角錐、塑膠護欄，逐漸將夏愨道各個車道封閉。11時左右，全體群眾走出夏愨道，正式將全線封鎖。至上午11時許，現場目測約有上千名群眾。

由於封鎖時仍有部分車輛被困在人群中鳴笛，示威群眾也留下1至2車道供剩餘車輛通過。群眾在車輛通過時群起鼓掌，並持續高喊「撤回」。鑑於夏愨道遭封鎖，香港立法會內務委員會、財務委員會、交通事務委員會今日會議均宣布取消。

於此同時，亦有部分群眾開始轉往香港灣仔地區的警察總部，甫出獄的香港眾志秘書長黃之鋒，以及香港立法會議員鄺俊宇、林卓廷、許智峯、區諾軒等人均到警總現場。群眾在警總出入口架設路障、包圍警總，更有民眾以鐵柵欄佔據警總旁主幹道軒尼詩道。在場警方則嚴加戒備，暫時未有行動。

至中午12時，政府總部外的示威人數減少許多，警察總部外人數則增加；軒尼詩道東行線幾乎被佔領，只剩下1車道寬度供車輛通行。警總外群眾要求警方撤回對612示威行動的「暴動」定性，目測亦有上千名示威群眾在場，齊喊「沒有暴動，只有暴政」、「林鄭下台」、「放人」（釋放被捕示威人士）。

警方於中午12時許召開記者會，呼籲包圍警察總部和佔據政總前夏慤道的市民離開，強調警方目前並不會清場，尊重市民表達意見的權利。警方稱稍後會有談判專家到示威現場與群眾對話，呼籲市民應該和平離開，但並沒有回應警方是否會動用武力的問題。

中午12點30分左右，警方派出談判專家至現場與群眾談話，但群眾持續鼓譟阻止其發言，談判專家談判未果，隨後退回警察總部內。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法