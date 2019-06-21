反送中》港民發起不合作運動 打游擊戰癱瘓政府服務

2019-06-21 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕由於香港政府未在期限前回應撤回逃犯條例等訴求，香港學界及市民今（21）日發起大規模不合作運動，癱瘓香港金鐘、灣仔一帶交通，更率眾包圍香港警察總部及部分港府辦公大樓。目前灣仔地區的警察總部一帶約有數千名示威者留守，香港眾志秘書長黃之鋒呼籲群眾保留體力，繼續作戰。

綜合香港媒體報導，下午1時許，由於遭過多市民包圍，香港警方宣布灣仔警署的報案服務暫停，開放時間另行通知。部分示威者向警察總部丟雞蛋抗議，再度要求香港警務處長盧偉聰出面。同時，有上百名示威者轉往包圍稅務大樓、入境事務大樓及灣仔政府大樓等3棟香港政府辦公大樓，稅務大樓大廳遭示威者佔滿。有上班民眾出入受阻不滿，亦有人感謝示威者協助開道供外出。

下午2點左右，部分示威者開始封鎖稅務大樓一側的主要幹道告士打道。此外，由於示威群眾過多，大樓宣布關閉所有出入口，僅留一個面向告士打道的小門供職員出入。香港立法會議員許智峯到場向示威者宣布，已經癱瘓警察總部及稅務大樓，並鼓勵示威者保留體力、持續封鎖。

下午2點30分，稅務大樓宣布暫停運作，原佔領稅務大樓大廳的群眾轉往一旁的入境事務大樓，再度佔滿其大廳及通道。同時，在警察總部側門，原有近百名警員欲步行出總部，遭示威群眾堵塞，警方只好再度關上側門，並高舉黃旗，警告群眾不要跨越警方封鎖線。

下午3點10分，入境事務大樓所有出入口皆已被封鎖，但由於大樓內仍有不少民眾正在洽公，各政府部門皆持續正常運作。示威者同時也留有一個天橋出口供洽公民眾及職員離開大樓。部分政府部門職員收到email提醒，稱今日可提早下班。

下午3點30分，由於天氣炎熱，警察總部前示威區陸續有擔架或救護車進入，載送身體不適的市民前往就醫。同時，外圍示威人士持續打游擊戰，號召離開入境事務大樓，前往金鐘道政府合署抗議。

香港民眾今（21）日上午示威情況請見此

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法