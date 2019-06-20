學習丹麥全國首創！北市議會公民參與政策委員會成立

2019-06-20 12:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣公民參與協會發起運作「台北市議會公民參與政策委員會」，獲得議員許淑華、王閔生、楊靜宇、戴錫欽跨黨派支持，全國首創由公民、議員、市府參與的公共事務平台。許淑華表示，目前台北市大部分的公民參與制度，像是公聽會、座談會等屬一次性的公民意見徵詢，公民只能提出單向建議，往往最後沒下文，「台北市議會公民參與政策委員會」成立後，公民聲音能實質被政府聽見，能直接與議員、政府部門對話。

台灣公民參與協會、議員許淑華、楊靜宇、戴錫欽上午召開「號召台北市超級公民記者會」並宣布台北市議會公民參與政策委員會正式成立。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，丹麥城市Gentofte為了讓更多民眾參與公共制定過程，由市議會組成「政策制定小組」，小組成員為5位議員和10名公民，透過小組，議員能更了解民眾需求、也能監督市府是否落實，如今台北市全國首創「台北市議會公民參與政策委員會」，除學習丹麥外，更結合台灣本土化實踐經驗改良，接下來將會招募「超級公民」一同加入。

許淑華表示，現在台北市大部分的公民參與制度都是一次性的公民意見徵詢，舉例來說像是公聽會、座談會等，但這種的公民參與恐怕最後只會淪為形式，公民只能提出單向建議，政府接不接受又是另一回事，往往最後又不了了之，台北市議會公民參與政策委員會成立後，公民可和議員討論政策，讓議員能夠更了解民眾所需，也可以監督政府執行。

楊靜宇指出，目前台北市議會公民參與政策委員會規劃分為生態保育、教育文化、動物保處三個議題分組，未來將視運作效果評估擴大議題類別，也會邀請更多議員、公民參與加入。

戴錫欽表示，議員在面對市政、公共事務時需探詢公民意見，但不容易和積極公民或團體產生連結，平時公民的意見分散，也難被重視，如今成立台北市議會公民參與政策委員會，可加強與公民團體的連結。

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