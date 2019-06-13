北市議員追問是否支持反送中 柯P這樣答…

2019-06-13 16:04

〔記者楊心慧／台北報導〕香港民眾昨發動罷工、罷課，上萬民眾佔領金鐘幹道抗議「反送中」，數百名在台港人、台灣青年昨冒著風雨在台北的香港經貿文化辦事處樓下靜坐，以行動表達聲援。台北市議員陳建銘在市政總質詢詢問柯文哲，對一國兩制的態度為何？柯文哲表示，一國兩制的香港模式在台灣是沒市場，特別是這幾天可以明顯看到，但面對議員追問是否支持反送中，柯文哲仍未正面回應。

陳建銘詢問柯文哲，有意參選總統的總統蔡英文、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜對於一國兩制都已清楚表態，柯文哲身為首都市長，能否清楚告訴大家對於一國兩制的態度為何？柯文哲表示，這問題他講過很多次了，目前一國兩制的香港模式在台灣是沒市場，特別是這幾天可以明顯看到。

陳建銘反問，因為沒有市場，所以你不支持嗎？柯文哲說：「不是啦！政策三原則是民意、專業、價值，民意還是很重要。」陳建銘追問，所以是不支持一國兩制？柯表示，應該這樣講，但目前在台灣不可行。

陳建銘問柯，是否有話想送香港朋友？柯文哲說，民主、自由不是自己掉下來的，就台灣過去30年經驗，民主自由其實是很多人流血、流汗去爭取來的。

陳建銘認為柯仍沒回答到是否支持香港反送中，於是不放棄持續追問，柯則說，應該這樣講，要節制，覺得暴力是不好的，大家應該在香港方面要節制。陳建銘也好奇，柯有什麼話對中國講？柯文哲則說：「慎思，要好好想一下。」

陳建銘忍不住說：「難怪你昨天被吐槽。」柯文哲表示，，因為昨下雨，又在市府後面，不希望說年輕人因為陳抗下雨感冒、生病了。被問到只是人道關懷，非理念支持，柯文哲說：「我們還是關心所有朋友，特別是年輕朋友，我覺得奇怪，為什麼下雨不移到屋簷底下，站那邊淋雨，我覺得滿奇怪的。」

陳建銘最後說，柯面對他的追問，仍模糊不清，對年輕朋友來說還是很難接受，但對面中國這種極權政府，兇是沒用的，唯有理念的堅持，讓時間改變一切，才是不破的真理。

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