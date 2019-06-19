侯友宜宴請新北立委 余天讚：不會有嘰嘰喳喳的事情

2019-06-19 21:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天晚上宴請新北市的立法委員，民進黨立委余天準時到場，余天說，侯友宜在幾個直轄市長中表現很好，「沒有那麼多嘰嘰喳喳一大堆事情」，地方立委應該不分黨派，共同為新北市努力。

余天說，為地方建設爭取中央預算本來就是立委的本份，他與侯友宜相識30多年，交情不錯，只要侯友宜交待的事情，他都會做，他這個人不分黨派，比較圓融，社會跑多了，就跟侯友宜一樣，不會在乎黨派問題。

余天說，侯友宜以前在台北市警察局擔任偵查隊長，兩人就熟識，頗有交情，侯友宜還沒參選之前，他就多次詢問「到底要不要選？」侯友宜總是說：「賣共這啦（別說這個啦）！」

談到侯友宜上任以來的表現，余天稱讚說，這幾個直轄市長中，侯友宜表現很好，「沒有那麼多嘰嘰喳喳一大堆事情」。

國民黨籍立委羅明才說，統籌分配稅款10幾年來沒修法，長期以來中央挹注台北市、高雄市許多經費，但是新北市人口不斷增加成長，獲得的人均預算補助卻很少，希望未來集合藍綠力量，把新北市的財政情況反映給中央，期許未來中央多關注新北市，不要因為政黨因素而忽略，市政工作應該不分藍綠，新北市未來5年、10年的發展非常重要。

至於給侯友宜的表現打幾分？羅明才開玩笑說，市長把民意代表的事情都做完了，快害立委沒飯吃，但還是肯定侯友宜的表現，「給他100分！」

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