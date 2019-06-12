撤換警局長立場今昔不同調 侯友宜：此次指揮調度犯嚴重錯誤

2019-06-12 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜不滿前淡水警分局陳良德處置淡水、三芝宮廟遶境活動的群眾鬥毆事件態度消極，昨天下令「拔官」；今年3月，侯友宜回應行政院長蘇貞昌提及「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」的言論，侯當時認為，治安問題很複雜，不能只苛責一位警察局長，今昔立場不同調；對此，侯友宜今天表示，此次是陳良德個人在指揮調度系統犯了嚴重錯誤，必須扛起責任。

侯友宜今天在市政會議後受訪重申，陳良德犯了4項錯誤，包括情資未掌握、放任兄弟孤軍奮戰、事後檢討不認錯、面對外界責難未親上火線面對，他不允許第一線作戰指揮官事前無作為、事中未與同仁並肩作戰、事後讓底下同仁獨自面對扛責，「我撤換他，是一個態度，已經不配做為一個分局長」。

對於外界質疑撤換警察局長今昔不同調，侯友宜表示，他是從基層警察一路做到警政署長的人，每個位置他都歷練過，其箇中辛苦以及該扮演何種角色，他是最了解的人，各個層級「該負責的人負起責任，該檢討的人檢討，該立定決心的人要立定決心」，上下一起、全力以赴，治安就能夠好。

侯友宜強調，此次是陳良德個人的指揮調度系統犯了嚴重錯誤，必須扛起責任，底下的警察同仁很辛苦，沒有犯任何錯誤，還是要給基層警察滿滿的鼓勵，他自許為「治安首長」，比任何人更了解警察的辛苦，以及哪個人、哪個層級該負什麼責任，「治安做不好，侯友宜負責，但是在管理系統上，做不好的人，「該負責就要負責」。

至於昨晚中和發生鬥毆事件，侯友宜說，「只要在新北市敢犯罪，我會在短時間內迅速逮捕」，包括瑞芳槍擊案、中和鬥毆事件，嫌犯均逮捕到案、迅速偵破，有效壓制犯罪，這是警察必然的作為，「我不敢期待案子都不發生，但案件發生要有更強勢的作為，快速反應、不要拖延時間，贏得民眾信心，有效打擊犯罪，「強勢執法，這是我的態度。」

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