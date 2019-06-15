侯友宜從警之路 竟與「蜘蛛人」有關

2019-06-15 13:47

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立圖書館「人生」聽書講座開鑼，首場邀請新北市長侯友宜與知名工人作家、「做工的人」作者林立青及「做鐵工的人」作者曾文昌對談；侯友宜說，每個工人的背後都是一個家庭，叮嚀到場的勞工局長陳瑞嘉一定要重視工地安全。

侯友宜提到，他小時候不喜歡念書，但夢想學「壁虎功」、當「蜘蛛人」，偶然間看到「中國十大名探」的故事，描寫神探抓壞人要學壁虎功、飛簷走壁、破窗而入，因此影響了後來走上警察之路。

侯友宜說，在念警察學校時，學校每個月給的錢，不敷生活所需，連回家的車資都不夠，他一到暑假，就到工地當小工，釘板模、扛鋼筋；看到「做工的人」一書，很有感觸，想到當時釘板模常釘到手、扛鋼筋到7、8樓高，生怕一失足就掉落，從早上7、8點上工，中午休息1小時吃飯，晚上是做到天黑才休息，根本不是看時間。

侯友宜想到當時的生活，感慨「一個時代、一個時代不同」，現在重視工地安全、工時，都是要給勞工更多的保障，尤其這些做工的人生，是社會最真實的寫照；要求市府團隊一定要重視工地安全，多疼惜、同理勞工朋友的處境，尤其是安全，因為這不只是一個人的生命，而是一個家庭的人生。

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