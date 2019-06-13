談論阿翔婚外情 朱立倫竟牽扯到侯友宜？

2019-06-13 17:38

〔記者邱書昱／新北報導〕已婚藝人阿翔本名陳秉立日前被媒體拍到與互稱兄弟的藝人謝忻拍到當街激吻，引起外界熱議，同為人夫的前新北市長朱立倫被媒體問到此事，他受訪時突然一句，阿翔不要隨便扯到新北市侯友宜，原來是網友將阿翔開記者會時說稱「友誼界限沒有拿捏好」，與侯友宜照片合併做成的梗圖。

朱立倫表示，有兩件事情要說，第一阿翔做錯事勇於任錯，另外，阿翔不要隨便扯到侯友宜。

這才發現是網友將阿翔開記者會時說稱「友誼界限沒有拿捏好」，下方放一張侯友宜滿頭問號的照片，讓人看見朱立倫「鄉民」的一面。

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