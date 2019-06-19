平均1公尺清1噸？ 韓國瑜的清淤數字遭網友質疑

2019-06-19 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜動用第2預備金進行溝渠清淤作業引發爭議，韓國瑜昨天在臉書PO文細數清淤進度，但有網友認為，若按其提出的數據換算，平均1公尺就清出重達1噸的汙泥，質疑數據是否不合理。

根據高市水利局公布的數據，雨水下水道今年截至6月清了13.5公里，淤積物達1.3萬噸，還有2.5萬噸在清理中，清淤量達去年3倍之多，此外，中小型排水溝清淤長度也達8.7公里。

有網友在PTT八卦板PO文表示，按水利局說法，13.5公里有13000噸的淤積物，平均1公里差不多有1千噸，換算下來平均1公尺清淤量高達1公噸。網友認為，高雄市一般的雨水下水道應該沒有這麼大的容量，質疑前述數據可能有問題。

而且若以3.5噸的貨車來載運這些淤積物，扣除車重，平均一台卡車只能載運2噸的淤積物，高雄市府宣稱清出1.3萬噸的下水道垃圾，共需 6500車次來運送，這在高雄市區都是一個奇景。

對此，鄉民們紛紛留言諷刺韓國瑜說「韓導灌水慣犯，2萬人變15萬，3倍小case」、「大概是塞滿黃金吧」、「放心啦，後面會改説法的」、「數據真的怪怪的」，不過也有人發現，若按淤泥平均比重來試算，高市水利局提出的數據並不離譜，與往年數據相比也十分接近，有可能是事實。

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