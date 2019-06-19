「暖男」關心登革熱 網PO他背影照：心愛的高雄自己救

2019-06-19 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱疫情近日拉警報，引發市長韓國瑜與行政院長蘇貞昌隔空交火，行政院副院長陳其邁今南下與相關部會在高雄召開防疫會議，並視察疫情最為嚴重的三民區。臉書粉專「只是堵藍」稍早貼出一張陳走在高鐵月台上的背影照，短短兩小時已有逾5000人按讚，直呼「心愛的高雄自己救！」

該張背影照顯示，陳其邁身穿白色襯衫、紮進深色長褲並繫上皮帶，左手插在口袋，黑色大背包掛在右肩上，看上去帥氣十足，「只是堵藍」還在貼文中反問「猜猜是誰回高雄了」，不過句末用的是驚嘆號，底下則附上純歌曲版本的〈高雄重來〉網址。

大批網友一看照片，紛紛留言蓋樓「邁邁~~~~~」、「辣個男人」、「我們高雄的暖流回來了」、「這個背影很可以」、「背殺！」「不是韓國瑜就對了」、「小新他爸廣志」、「沒有比較沒有傷害」、「我今天應該要去搭高鐵的」、「好膽邁走」、「要是能從來我要選其邁」。

陳其邁今天除了要先赴行政院南部聯合服務中心辦公室，主持重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議，之後會去金獅湖市場視察，關心疫情較為嚴重的鼎金一帶；韓國瑜則不出席陳主持的登革熱防治會議，不過韓強調，市府防治會議由副市長洪東煒、秘書長楊明州負責督導。

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