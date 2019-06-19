辯論高雄登革熱防治預算 藍議員慘遭康裕成電爆

2019-06-19 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市登革熱防疫引起市長韓國瑜與行政院長蘇貞昌隔空對嗆，韓國瑜指如果中央再不給5000萬元經費，再有一個登革熱病例就算蘇貞昌的。國民黨高雄市議員邱于軒說，登革熱防疫的預算為8000萬元，但其中包含4700多萬元的第二預備金，且已經有87%預定花費或已經用完。民進黨高雄市議員康裕成則批評，市府竟然不了解環保局有編4807萬元的登革熱防治預算，就要開始用第二預備金。

國民黨高雄市議員邱于軒昨天在政論節目《關鍵時刻》上拿出資料，指登革熱防治預算是8000萬元，但是這其中包括4700多萬元的第二預備金，原本是編列預算是3400多萬元，目前已經有87%預定花費或已經用完。

民進黨高雄市議員康裕成以視訊連線回應，她表示，高雄市衛生局編列3490萬元的登革熱防治預算，環保局也有編列病媒防治預算4807萬元，這2筆加起來是8千多萬，這10年來，環保局也有編列相關的預算，「所以那天環保局也有來到現場，妳忘記了嗎？因為那不是妳的選區，所以妳不關心。」邱于軒回說，「我並不是不關心，我手上的資料是研考會告訴我的。」

「連研考會也不了解預算的編列嗎？我覺得太失望了耶。」康裕成批評，今年的預算，環保局編了科目為環境消毒及病媒防治4807萬元，在第二預備金使用的項目裡頭的說明也是，清水溝也都算是花在登革熱的費用，所以環境清潔長期以來都是為了登革熱而編列的預算。

康裕成指出，環保局4807萬元、衛生局3490萬元，都是在市政府的局處編列預算裡，其實她在意的是韓國瑜的心不在高雄，這些錢用在登革熱防治都是正確、應該的，辛苦的工作人員也都應該要獎勵和加油，但不能連環保局有編列預算都不知道，至於第二預備金要如何使用，在合法的範圍內，市長當然能夠自行決定。

邱于軒表示，她這邊的資料跟康議員拿到不一樣的資料，她會再去確認，也沒有打臉對方說資料是不對的。康裕成回說，這些資料都是108年預算裡面找出來的，研考會根本沒有進入狀況，對市政也不夠了解，然後心又不在高雄。

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