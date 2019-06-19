預備金用途惹議 韓國瑜：水溝多年沒清、不想再指責前朝

2019-06-19 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜動支第二預備金的用途引發質疑，韓國瑜今對此指出，他也知道預備金很珍貴、是緊要關頭私房錢，但清淤水溝後才發現「這麼多年都沒清」？強調不想再指責前朝政府、這於事無補，現任政府做多少算多少，這有的時候連用圓鍬都挖不動，你看這淤塞、高雄市民真是辛苦啊。

韓國瑜說明，請大家想想看，市府花了6千5百萬清淤，為什麼要去做，他也知道第二預備金很珍貴，是市長緊要關頭的私房錢，可是等到把水溝清淤出來才發現，這麼多年都沒有清？淤塞程度這麼嚴重。

他指出，面臨這情況市府只有兩個選擇，一是等下大雨的時候淹了水，市民朋友罵翻天，然後才開始動支（預備金），二是主動動手，再苦再累都不怕、就是去做；事實上，我們採取第二個方案，再苦再累都不在乎。一定要把市民朋友交付任務做好。

他形容，清淤後就真的嚇一跳，原來那個2米長的排水管內，已經塞到讓人害怕的情況，他不想再指責什麼前朝政府，這樣於事無補，就是現任政府該為市民朋友做多少就做多少，但有的時候，連用圓鍬去挖都挖不動，還要出動小型山貓進去挖、用怪手去挖，你看這裡面淤塞，所以高雄市民過的真是辛苦啊，一到下雨就淹水。

韓國瑜說，有議員指責市府用什麼這麼多錢，用預備金去清理水溝，但各位市民朋友可以打開眼睛來看看，幫我們評斷一下，能夠不清這些水溝嗎？

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