韓國瑜1.5個月已用2.5億二備金 康裕成：也太會花錢了吧

2019-06-18 00:09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市韓國瑜今北上爭取登革熱防治經費，被批有4億的第2預備金可用，怎麼會沒錢？韓國瑜下午解釋市府已動用2.5億元，對此市議員康裕成今晚質疑，4月底二備金使用狀況仍是「0」，至今短短一個半月，已用了2.5億元，「也太會花錢了吧？」

高雄市長韓國瑜今現身立法院，稱他的目的是爭取登革熱防治等補助，卻遭評批市府有4億的第2預備金可用，怎麼會沒有錢？

韓國瑜表示，一開始防治登革熱就用了4700萬元、清溝渠防治登革熱用了6500萬元，目前已動用2.5億元，希望中央對高市的補助能盡快審查下來。

針對韓國瑜的說法，康裕成說，今晚查市府主計處官網的資料，截至4月30日二備金執行率仍是「0」，為何4月底至今短短一個半月，4億元的第二預備金已用了2.5億元，「速度也太快了吧！」、「也太會花錢了吧？」或是花錢沒有計畫，草率就將2.5億元花完了。

康裕成說，6月3日下午韓國瑜前往三民區鼎強里勘查登革熱登革熱疫情，而不是到疫情最嚴重的鼎金里，因而被批評跑錯里，而根據當日媒體報導，衛生局長林立人在防疫現場，當面向韓國瑜請命，希望動用市府第2預備金投入防疫之用，而這是林立人第1次講到第2預備金。

康裕成說，她要求韓國瑜說清楚，第二預備金簽准的日期是何時？每筆核准案件是如何使用？使用的金額是多少？難道是日前參加行政院會後，被行政院長蘇貞昌打臉後，就趕快核准的嗎？

而針對韓國瑜說蚊子不分藍綠，防治登革熱不該有黨派之分，康裕成表示，蘇院長好像沒說不給，反而是催說「公文快來」，蘇院長這樣有分藍綠嗎？她說過去馬政府分藍綠，氣爆時完全不顧高雄的死活，對高市府說了「三不」，高雄人應該記憶猶新。

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