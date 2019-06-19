韓國瑜到立院前5天已核准4千萬 康裕成轟︰哭窮掩飾無能？

2019-06-19 09:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄登革熱大戰延燒，民進黨高市議員康裕成今天披露，6月3日高市衛生局要求動支二備金防治登革熱，6月12日市府核准二備金給衛生局4700萬，市長韓國瑜17日就跑去立法院哭窮，康裕成指出，這完全是生財有道的概念，口袋的錢慢慢花，向外哭窮速度就要快一點，是用哭窮掩飾施政無能嗎？

康裕成表示，高市防治登革熱經費不夠的話，她支持韓市府向中央申請補助，但要請市民了解，市府早編列至少8千萬元防治預算，還有4億的第二預備金可動用。

康裕成說明，今年市府有至少8千萬預算可支應，分別為環保局、環境消毒及病媒防治4807萬，衛生局的登革熱防治3千多萬，若疫情緊急，也可先動支4億的第二預備金。

除市府編有預算外，過去市府也會向中央提出「明確計劃」要求補助，猶記得2015年登革熱疫情較嚴重，立委管碧玲曾在當年9月質詢時任行政院長毛治國，從2010年至2015年，中央補助高雄的經費少了55％，從1900萬元減至860萬元；但毛治國解釋，第二類的傳染病，是由地方政府執行。聽說後來補助有下來，但已是9月後了。

康裕成提醒，無論如何請高雄市府不要喊沒錢，至少有編8千萬的預算喔！也請備妥「詳細又明確的計劃」向中央申請補助，不要只用嘴巴講，計劃也要寫詳細些。也請中央看了高雄的「詳細又明確計劃」後，趕緊幫高雄的忙！

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