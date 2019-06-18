韓國瑜預備金用法引發議論 議員：早該辦追加減預算

2019-06-18 12:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜動支第二預備金，短短一個半月、4億元額度就用掉2億元、被質疑花太快？高市藍、綠議員今檢視預備金使用內容，初步認為沒問題，但民進黨議員邱俊憲分析，韓國瑜早該聽勸，在年初即推動追加減預算，根據需求調整預算內容，或許就不用動支預備金、也就沒這些爭議。

前高雄市長陳菊日前對媒體表示，不懂高雄怎麼沒有錢?高雄市長可以動用5億第二預備金。

高市府事後說明，事實上高雄市目前第二預備金是4億元，且一般都會保留到9月汛期後使用，以防臨時性的災害應變。

高市府表示，韓上任後，從地下管線必須清疏、雨水下水道工程改善就動用了6500萬元，鳳山體育館耐震補強就花了2千萬元，中央不願撥給高雄捷運林園延伸線可行性評估報告，又花了800萬元，現在還有登革熱防治已經用了4700萬元， 因為提前動用，現在總共已經用了2億500多萬元，完全不像前市長所說不願動用，使得本來是市長口袋緊急的救命錢，現在已經捉襟見肘。

民進黨高市議員康裕成昨質疑，四月底二備金使用狀況是0，短短一個半月，已用了2億元，「也太會花錢了吧？」，引發議論。

國民黨高市議員黃紹庭指出，二備金原則上只要不用於活動，其他急迫性、必須性的項目均可動用，他檢視市府動支情況，認為還算合理。

民進黨高市議員邱俊憲表示，看起來市府二備金使用情況還算正常，但韓國瑜如果早聽勸、自行辦理追加減預算，或許不用動支這麼多預備金，也就沒這些爭議。

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