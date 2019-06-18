韓國瑜出席院會被打臉 藍委轟蘇揆「偷拍蘇導」

2019-06-18 12:53

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週首度列席行政院院會，要經費被蘇揆「打臉」的剪接影片事後被PO上行政院長蘇貞昌臉書，並在網路瘋傳；對此，立法院國民黨團今天召開記者會，痛批蘇揆是偷拍、作秀的「蘇導」，要求蘇揆向全民、向韓國瑜道歉。

立院國民黨團總召曾銘宗指出，行政院會為了對付韓國瑜一人，刻意側錄、剪輯放上蘇貞昌個人臉書，公開批評、攻擊在野黨市長建言，塑造韓國瑜不熟悉市政的假象，貶低韓國瑜治理市政的能力，政院這樣做，以後在野的六都市長誰還敢出席院會？誰還敢爭取經費？

曾銘宗痛斥，行政院的作法極為不當，不僅公器私用，也淪為民進黨的附隨組織、競選總部，更對行政機關做出最壞示範，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

立院國民黨團書記長吳志揚痛批，蘇貞昌為了打擊在野黨，化身為偷拍、作秀的「蘇導」，而不是行政院長，他質疑，除了蘇貞昌發言、裁示與韓國瑜低頭的畫面，難道沒有其他官員發言？這樣對外發布院會影片，到底有無資訊揭露規範？

吳志揚說，這些影片營造出蘇貞昌比韓國瑜更關心高雄的假象，比「東廠」還可惡，蘇貞昌應該立刻向全國民眾、韓國瑜市長道歉。

國民黨團副書記長童惠珍要求，行政院應公布當天院會所有內容，並上傳行政院官網讓全民檢視，否則未來中央、地方的合作將受質疑、猜疑，破壞中央與地方的互信。

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