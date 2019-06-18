動支第二預備金被質疑花太快？韓國瑜：有苦難言

2019-06-18 12:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府近兩個多月動支2.5億元第二預備金，被質疑花太快？高雄市長韓國瑜今對此指出「有苦難言」，並反指民進黨議員批評花太快、前市長又說為何不用預備金？他反問到底是什麼樣一個標準在看高雄市政府？好像隨便講、隨便罵都可以。

韓國瑜說，像林園捷運這麼重要的政策，林園人在工業環境中犧牲40多年，一直需要一條捷運線，需要8百萬評估報告、但中央錢都不給，怎麼辦？市府自己出啊。

他又舉清溝渠為例，表示先前都不太願意講，裡面挖出多少泥土、淤塞有多嚴重，現在不用預備金怎麼辦？所以說，將近動用6千5百萬元來清溝渠，為什麼這次很多地方下了豪大雨後水退得很快，因為水溝開始清了。

韓國瑜指出，是不想講啊，但水溝裡的淤塞，過幾天有機會會拿照片給大家看，相信高雄市朋友看了一定會嚇壞，這個溝裡面是多麼的可怕，堆積情況有多麼嚴重，到時候會公佈一些照片來看，我們都有拍，而這些都要用到預備金。

他進一步表示還有登革熱，一旦登革熱疫情爆發，對高雄市形象將打擊很大，對市民朋友的生命威脅太大，所以我們一定要用，不是說我們不了解預備金必須要抓得緊，實在是沒有錢，很多工作又一定要去做。

韓國瑜說，謝謝議員的提醒，但昨天、前任市長說我們可以用預備金，為什麼不用？今天民進黨議員又說我們用了太多，我都搞不清楚、到底是什麼樣一個標準在看高雄市政府？好像隨便講、隨便罵都可以。

他強調，但該做的工作不會停的，而且一定要做，特別是在這個月、下個月汛期來臨前，如果真的要再花一些預備金投入清溝、清那個防水點的話，像這個工作一定要去做，還有路平，該做的一定都要去做。

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