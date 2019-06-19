韓國瑜622台中造勢 中市藍營議員力挺

2019-06-19 11:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中造勢大會本週六（22日）在老虎城旁空地舉行，台中市議會國民黨團今（19）日召開記者會力挺，黨團執行長陳政顯表示，主場地約可容納4至5萬人，延伸到國家歌劇院、夏綠地公園，約可容納20萬人。

台中市議會國民黨團今年4月率全國之先，召開記者會力挺韓國瑜爭取國民黨提名參選總統。韓國瑜22日將在老虎城旁空地舉行台中造勢大會，由台中市議員陳政顯協助申請場地。黨團強調，這場活動將以「榮耀新中華、歡樂向前行」為基調。

國民黨團書記長張瀞分在記者會指出，「吃人一口、報人一斗」，去年底選舉，藍軍氣勢從低迷到大勝，都是韓流帶起來的，所以黨團理當挺韓。

黨團副書記長賴義鍠則表示，民眾才是頭家，「庶民選總統，總統選庶民」，台灣百業蕭條，大家團結挺接地氣的人，讓韓參選總統，人民才能過好日子。議員李中也說，去年底黨籍議員競選連任，都找韓幫忙錄影宣傳，所以622黨團議員也出席挺韓。

陳政顯強調，622造勢活動韓粉自發性參加，主場地約可容納4至5萬人，延伸到國家歌劇院、夏綠地公園，約可容納20萬人。活動從下午3點到晚上8點，韓國瑜7點大進場，附近交通由警察局規劃，並沒有完全封街，不致影響民眾出入。

市府新聞局長吳皇昇受訪時表示，有關622造勢活動，目前市府警察局初步的草案，是當天中午開始進行初步的交通維持，一直到晚上10點，這是政府該做的基本作業，而這部分目前還是草案，警局尚未定案，一切以警局官方公告為主。

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