不顧北京反對！加拿大軍艦昨日穿越台海並開啟AIS

2019-06-19 13:53

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕美國軍艦今年起每月行經台灣海峽後，加拿大皇家海軍軍艦也加入行列！根據「marinetraffic」網站圖資顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina），在昨（18）日凌晨由南向北穿越台灣海峽。且里賈納在航行時，一度打開「船舶自動辨識系統」（AIS）。

根據「marinetraffic」網站資訊顯示，「里賈納」號最後現蹤時間為昨日凌晨0時左右，地點位於台灣西北部海域。而「里賈納」號為加國海軍哈利法克斯級巡防艦第五號艦，滿載排水量超過4500噸，搭載魚叉反艦飛彈、「RIM-162」防空飛彈、反潛魚雷、方陣快砲等武裝，戰力相當均衡，為加國海軍的主力作戰艦艇。

根據日本海上自衛隊資訊，里賈納號在6月13日至15日間，和日本海上自衛隊船艦在南海、越南外海進行「KAEDEX19-1」聯合操演，日本派出三艘護衛艦，加拿大皇家海軍除「里賈納」號外，「阿斯提利斯」號補給艦也投入此次演訓，藉此提升日本海上自衛隊戰力與跨國合作機制。

事實上，美國海軍自今年起，每月20日以後都會派二艘軍艦編隊穿越台灣海峽，其編隊模式包含二艘伯克級神盾驅逐艦、一驅逐艦一補給艦、一驅逐艦與一海岸防衛隊巡防艦等。且美國軍艦在4月底穿越台海時，「史塔森號」驅逐艦更開啟AIS系統，引發外界關注。

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