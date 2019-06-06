罕見挑戰中國！德國擬派軍艦通過台灣海峽

2019-06-06 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕德國企圖擺脫數十來的非軍事對抗，企圖派遣軍艦通過台灣海峽，加入美國和法國的行列，共同挑戰北京對西方國家「自由航行」的主張。美國媒體報導，一名德國官員上個月告知台灣海峽的計畫。另一名德國官員證實了國防部對此事進行了討論，但預計在夏季結束前不會有明確的決定。

美國政治新聞網站《Politico》報導，自美國前總統歐巴馬上任以來，美國對中國的軍事崛起一直採取優先反擊的態度。法國也一直把握機會強調，其為全球核武干涉主義者和美國盟友的身份。今年4月法國1艘軍艦通過台灣海峽，遭到解放軍警告，當月晚些時候，美國也派出2艘軍艦通過台灣海峽，美方稱其為「展現美國對自由開放印太平地區的承諾」。

報導提到，如果梅克爾政府真的決定要派出軍艦通過台灣海峽，那將是德國對長年「不介入衝突」的重大改變。德國近年來不介入國際衝突，包括2011年西方干預利比亞內戰，在阿富汗部署軍隊，以及決定不直接參與對抗敘利亞境內伊斯蘭國（IS）的計畫，不像其北約鄰國比利時、荷蘭、丹麥和法國都有參與。

為何德國會改變立場介入國際衝突？報導分析，德國考慮改善與川普政府之間的糟糕關係，以及向自詡為歐盟唯一軍事強權的法國展現實力，並回應梅克爾政府反對者對歐盟的改革建議。另外，在美國對德國進口汽車徵收關稅威脅之際，支持美國肯定不會受到傷害。

《Politico》認為，在這種情況下，德國軍艦航行台灣海峽的決定，構成一種開創性但卻不熟悉的勇敢行為。令人欽佩的是，部分德國官員想要打破其不負責任和不守承諾的盟友印象，派遣軍艦通過台灣海峽，展現德國軍事實力。

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