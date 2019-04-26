不尋常？法國軍艦穿越台海不去青島 內幕曝光

2019-04-26 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕不具名的美國官員24日向美媒透露，法國巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）本月6日通過台灣海峽，引發各界關注，也觸怒北京當局，中方取消邀請法國出席在青島舉辦的中國海軍建軍70年慶祝活動。法國軍艦通過台海，不是法國公布消息，卻是由《路透社》透過「匿名美國官員」發布，有香港媒體分析背後玄機。

針對法艦通過台海，中共國防部發言人任國強嗆聲是「非法進入中國海域」，已向法方提出嚴正交涉。法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）的助理則回應，「法國海軍大約每年都會通過台海一次，從未引發任何爭端和反應。」重申有權根據國際法自由航行。

《香港經濟日報》報導，法國此次派出「葡月號」，艦齡已26年，最高航速僅20節，並不是一艘尖端先進的護衛艦，一艘「舊艦」穿越台海，卻觸怒北京，可以從4個面向分析。

盟友緊跟美國實現自由航行權

報導提到，首先從「台海屬性」來說，除了民間船舶，過去只有中國和台灣軍艦會穿越台海，美軍偶有巡航紀錄，如今作為西方國家、歐盟主要成員的法國突然插足，具有強烈象徵意義，意即國際社會都沒有將台海視為中國或台灣的內海，任何國家的商船軍艦都能自由航行，變相挑戰中國在這海域的特殊地位。

其二是「美國因素」，法艦通過台海的消息由《路透社》發布，而提供訊息的是兩名匿名美國官員，背後不僅可解讀為，美國宣示台海非中國獨有的勢力範圍、美方也有話事權，也可揣測為美國拉攏盟友在台海挑戰中國。

其三為「法國起帶頭作用」，法艦通過台海，凸顯美方盟友效仿美方，捍衛國際航道航行自由，可能促使美國其他盟邦跟進，中方將極不樂見。

西方國家挺台引發中國擔憂

最後則是「西方變相挺台」，法艦巡航台海，將可預期在台海引發槓桿效應，衝擊波不會就此停止，中國憂慮台灣以此宣示獲得國際支持，後續反應有待觀察。

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