美國海軍第七艦隊證實：美2軍艦通過台灣海峽

美國軍方表示，已經在22日派出2艘海軍艦，包括驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）以及補給艦「迪爾號」（USNS Walter S. Diehl）通過台灣海峽。圖為「普瑞布爾號」。（路透資料照）

2019-05-23 10:30

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一個月一次！美艦今年第5度航經台海

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方表示，已經在22日派出2艘海軍艦，包括驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）以及補給艦「迪爾號」（USNS Walter S. Diehl）通過台灣海峽，美國海軍第七艦隊和美軍均證實這項消息。

《路透》報導，美國軍方發言人表示，這次執行航行任務的是驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）以及補給艦「迪爾號」（USNS Walter S. Diehl）。美軍第七艦隊發言人（Clay Doss）在一份聲明中指出，「這些船艦通過台灣海峽，證明了美國對自由開放的印太地區的承諾。」杜斯補充說，所有的互動都是安全且專業的。

報導提到，台灣是美中關係中愈來愈關注的焦點之一，其中還包括貿易戰、美國制裁，以及中國在南海日益擴張的軍事態勢，美軍也曾在南海進行自由航行。由於台灣和中國之間的摩擦不斷加劇，美軍這次自由航行被視為川普政府支持台灣。

國防部今天表示，美軍作戰艦2艘於22日自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

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