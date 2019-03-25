9個月來第6次！專家：美海警船首次公開路過台海

2019-03-25 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方指出，美方在週日（24日）派遣柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur）及海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦通過台灣海峽，是9個月來第6次，對此有專家指出，巴索夫號出現在台海令人意外，可能是美國海警船多年來，首次公開穿越台灣海峽。

美國海軍第七艦隊今天發出聲明中指出，美國海軍及海岸防衛隊船艦，週日再度穿越台灣海峽，「展示美國致力於一個自由與開放的印太地區。」並強調「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

《美國之音》指出，過去美軍艦船穿過台灣海峽的頻率，大約是1年1次，過去不到一年（9個月）已6次，也是過去3個月來至少第3次穿越台灣海峽。另有專家指出，美國海岸防衛隊的巴索夫號巡洋艦的出現，令一些防務專家感到意外，有評論認為，這可能是美國海警船多年來，第一次公開穿越台灣海峽。

巴索夫號今年1月20日離開加州的阿拉米達（Alameda）的海岸防衛隊基地，展開長達幾個月在西太平洋海域的部署，海岸防衛隊表示，海岸防衛隊過去150多年來在印太地區，一直扮演持久的角色，目前在該海域部署海岸防衛隊直接支持美國的印太外交政策，也支持美國實現印太戰略和國家安全戰略中的有關國家安全目標。

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