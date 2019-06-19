國安法納入網路共諜 朝野協商達成共識

2019-06-19 12:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今召集朝野立委，針對「國家安全法部分條文修正草案」進行協商；針對民進黨立委葉宜津提案增訂第2-2條，將網路共諜案納入國安法範疇，時代力量立委黃國昌、國民黨立委吳志揚均認為定義不夠清楚；不過，行政院國安辦資安處長簡宏偉認為「夠用」，最後蘇嘉全裁示照案通過。

葉宜津等17人提案指出，為因應全球化、資訊化時代來臨，國家安全的威脅已不再限於實體，並已擴及至網路領域。因此，就國家所面臨的威脅，除來自境外勢力外，更有國家組織型網路駭客入侵等犯罪活動，其均可能藉由網際網路的連結，而入侵破壞國家關鍵資訊基礎設施，對國計民生造成重大影響。

因此，結合當前「第五領域」領土、領海、領空、太空、網際領域的主權觀念及資通訊安全威脅顧慮，揭示國家主權及於國境內的網路領域及其實體空間。因而提案增訂國安法第2-2條，「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」。

對此，黃國昌表示，所謂「中華民國領域內網際空間，這要怎麼解釋？」；比如說，伺服器放在北京、阿富汗，巴基斯坦等地，發動網軍攻擊台灣，全球上網台灣都收得到，這要怎麼解釋？其次，在實際效果上，感覺像在宣示，建議再增設第2項，列入相關案例等，條文才較為完整。吳志揚也認為，條文定義不夠清晰。

行政院國安辦資安處長簡宏偉則說，領域的部分是採「垂直領域」的概念，意即往上空軍、往下海、陸軍；條文訂定有助於資安的事前搜集、事中防護等，授與國防部資通電軍自衛權，以目前的情況看來，條文所述效力「應足夠」。葉宜津也強調，當初立法意旨確實是採「宣示性效果」。

由於朝野立委不再爭執，最終蘇嘉全裁示，此條文照民進黨團再修正動議通過。

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