客人進不來？韓國瑜台中造勢 交通管制達14小時

2019-06-19 06:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統黨內初選的參選人韓國瑜，預計本週六（22日）於台中市造勢，台中市警局已完成秩序與交通維護的計畫，這場造勢的申請人是中市議員陳政顯，活動時間是上午8時至晚間10時，總計達14小時，中市警方的交通管制時間，必須配合申請的活動時間，管制時間也長達14小時，預計動員警力上百名，至於活動現場可容納的人數，警方以最擁擠的「摩肩擦踵」密度計算，最高可容納3萬6800餘人。

這場造勢位於市政北二路與河南路三段的水利地，位於七期的豪宅區與商業區內，鄰近國家歌劇院、老虎城購物中心、林酒店，距離新光三越百貨公司也不遠，交通管制長達14小時，是否會造成壅塞堵車？或當地居民不便？中市警局六分局保安民防組組長許志豪說，警方是配合申請的活動時間，對方申請的活動時間就是14個小時，但警方不是任何時段都嚴密管制。

他說，此造勢的申請表格上，填寫的預估人數是2萬人，警方估計中午12時之前，人潮尚未匯集，此段時間可能不管制，中午12時至下午4時，人潮開始湧入，會寬鬆的管制，下午4時之後，造勢活動加溫，管制才會隨之趨於嚴格，不過，管制範圍內的居民，都可以自由出入，僅限制外地車輛進入，至於外地車輛要接送當地老人回家，或接送當地婦孺外出等，警方會通融放行。

六分局公告的「彈性管制範圍」如下：北起市政北六路，南至市政路，東西範圍則是惠中路至黎明路，此區域並不小，涵蓋惠來路、惠民路、河南路與朝富路，以及市政北一路與二路的部分路段，不過，警方強調，會視現場狀況「彈性」管制。

造勢活動現場的水利地，警方丈量顯示，寬度與長度各約120公尺與128公尺，面積約1萬5360平方公尺，但申請人還沒有把場地配置圖交給警方，警方只能預估說，扣掉約二成的舞台、攤販區，群眾區以八成計算，面積約1萬2288平方公尺，以最擁擠、「摩肩擦踵」的密度計算，每平方公尺（相當一張麻將桌面積）擠3人，可容納3萬6800餘人。

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